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إليسا تحسم الجدل... هل ألغت حفلتها الخيرية؟

منذ 15 دقيقة
إليسا

إليسا

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حسمت الفنانة إليسا الجدل المثار حول مصير حفلتها الخيرية التي كان من المقرّر إحياءها يوم 15 من الشهر الحالي في لبنان لجمع التبرعات.

وأكّدت صحة الأنباء المتداولة حول إلغاء الحفلة عبر تغريدة نشرتها على صفحتها الرسمية على “تويتر”، قائلة”: “ارتأينا مع فريق العمل من أسبوع إنو نلغي الحفلة اللي كانت مقررة بـ ١٥ أيلول بلبنان بسبب سوء التنظيم وعدم الالتزام من قبل الفريق المنظم بالعديد من الشروط مع إنو كنت حابة تنعمل لجمع التبرعات للجمعية اللي اخترتها، منرجع منلتقي بمناسبات وحفلات تانية”.

وتدوالت مصادر خبر تأكيد الغاء الحفلة في بيروت، رادّين السبب إلى”أنّ المتعهّد الّذي كان يهتم بتنظيم هذه الحفلة لم يلتزم بالكثير من الأمور التي كان متفقًا عليها”.

وأعلنت سابقًا جمعية لبنان الغد المتخصّصة في مجال تقديم المساعدات الخيرية والإنسانية عن الحفلة وذكرت عبر “إنستغرام”: ” ليلة واحدة للبنان! الحدث الإنساني للعام في 15 سبتمبر، اختارت إليسا لبنان الغد كمنظمة غير حكومية رسمية من لبنان لتكون جزءًا من حافز ليلة من أجل لبنان… نشكرك على إيمانك بعملنا ولجعلك لبنان فخورًا بوجود مثل هكذا فنانة أصيلة”.

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