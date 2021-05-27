الخميس 15 شوال 1442 ﻫ - 27 مايو 2021 |
Englishعربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إليسا “ترند” عبر مواقع التواصل الاجتماعي و”أغاني من حياتي”

منذ 4 ساعات
الفنانة اللبنانية إليسا

الفنانة اللبنانية إليسا

A A A
طباعة المقال

كعادتها، وبعد كل إطلالة لها أو إطلاق أغنية، تكتسح الفنانة اللبنانية إليسا “ترند” عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي السياق، تصدرت إليسا حديث المتابعين عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد ظهورها الذي كان مرتقباً في برنامج “أغاني من حياتي”.
وكان وسم “اليسا اغاني من حياتي” متصدراً في عدد من الدول منها لبنان، الكويت، الأردن والجزائر.

وأطلّت إليسا على محبّيها لتغني عدداً من أغنياتها، منها “حالة حب”، “عايشالك”، “نفسي أقوله” وغيرها، وإلى جانب أغانيها تألّقت بأغنية “مشاعر” للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب.

وتذكّرت إليسا أبيها الراحل زكريا خوري في الحلقة، عبر أغنية “قهوة الماضي”، معبرة أن الأغنية تتكلّم عن الحنين أو فقدان شخص، مشيرة إلى أن فقدانه هو الخسارة الوحيدة في حياتها، وكان واضحاً تأثّر إليسا عند حديثها عن والدها ولم تتمالك دموعها. وطلبت إليسا من الجمهور إبداء رأيهم بأدائها باللهجة الخليجية، بعد أن ختمت الحلقة بأغنية “قالها”.

كما وغنّت إليسا أغنية “كل القصايد” للفنان والملحن والموزع اللبناني مروان خوري، وقبل أداء الأغنية عبّرت عن حبّها وإعجابها بعمله وبصوته وبألحانه.

    المزيد من منوعات

    كريستيانو رونالدو
    صحيفة إيطالية: رونالدو أبلغ لاعبي يوفنتوس برغبته في الرحيل
    ليونيل ميسي
    مانشستر سيتي يحسم موقفه من التعاقد مع ميسي
    هبة طوجي
    بالصور – هبة طوجي تتحضر لاستقبال مولودها الجديد

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الفطر الأسود يصيب الأشخاص أصحاب المناعة الضعيفة
    من هم الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بـ”الفطر الأسود” ؟
    حسن نصرالله
    الحالة الصحية لـ”حسن نصرالله” تثير الجدل وسط أنباء عن إصابته بكورونا
    الدولار
    إليكم تسعيرة دولار السوق السوداء صباح اليوم