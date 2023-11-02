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إليسا تستذكر مآسي الحرب.. لبنان لا يريد الحرب

منذ 51 دقيقة
آخر تحديث: 2 - نوفمبر - 2023 7:29 مساءً
إليسا

إليسا

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على وقع التوتر المتصاعد والمناوشات المحتدمة التي يشهدها الجنوب، تتعالى الأصوات الداعية إلى تجنّب الحرب وإبعاد شبحها عن لبنان الغارق أصلًا في حمّى الأزمات.

في هذا الإطار، نشرت الفنانة إليسا عبر منصة “إكس” صورتين تحت هاشتاغ “لبنان لا يريد الحرب”.

وقد ظهرت في إحدى الصورتين مقارنة بين مشهدية العاصمة بيروت ما بين أيام الحرب والسلام، وقد كتب عليها “كي لا يتكرر الماضي”.

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