إليسا تشعل مواقع التواصل.. نعيش ذل إيران بعد العز السعودي

ردت الفنانة اليسا على تغريدة انتقدتها على “تويتر” بالقول “مع إنو this account is fake (هذا الحساب مزيف) يعني ذباب إلكتروني بقول مش هينة تكون عوني، شفنا العز أيام السعودية وعم نشوف الزل أيام إيران!”.

مع انو this account is fake

يعني ذباب الكتروني بقول مش هينة تكون عوني 🤣🤣

شفنا العز ايام السعودية وعم نشوف الزل ايام ايران !! https://t.co/EEYkEHUwMx — Elissa (@elissakh) July 2, 2021

وفي وقت سابق غردت إليسا على حسابها قائلة “أنا لبنانية مسيحية مارونية وكلام رجل دين مسلم معتدل بيمثلني 100 مرة أكثر من كلام رجل دين مسيحي متعصب ومتطرف وخارج عن الواقع، توب الصلاة ما بيلبق لمين ما كان”.

أنا لبنانية مسيحية مارونية وكلام رجل دين مسلم معتدل بيمثلني ١٠٠ مرة أكثر من كلام رجل دين مسيحي متعصب ومتطرف وخارج عن الواقع. توب الصلاة ما بيلبق لمين ما كان #صار_الوقت — Elissa (@elissakh) July 1, 2021

وأثار رد إليسا تفاعل متابعيها الذين عبر عدد منهم عن إعجابهم بإشادتها بالسعودية ودورها في لبنان.