إليسا تعايد والدها: “علمني بيي كتير إشيا بس ما علمني كيف بطّل إشتقلو”

بمناسبة عيد الأب، عايدت الفنانة اللبنانية إليسا والدها بكلمات مؤثرة استذكرت فيها الأخير بطريقة مميزة.

وكتبت إليسا تغريدة عبر “تويتر”، “علمني بيي كتير إشيا.. علمني، علمني حب، علمني آمن، علمني إتعلق بأرضي… “علمني ما خاف وواجه قدري”… بس ما علمني كيف بطّل إشتقلو… كل عيد وإنت بخير”. ولاقت التغريدة تعليقات كثيرة من محبيها.

في سياق منفصل، احتلت أغنية “قهوة الماضي” للفنانة اللبنانية إليسا، المركز الخامس على موقع يوتيوب، حيث استمع إليها أكثر من نصف مليون شخص بعد 24 ساعة فقط من طرحها.

الأغنية من كلمات سهام الشعشاع، ألحان محمد رحيم، وتوزيع كميل الخوري. وطرحت إليسا الشهر الماضي، كليب أغنية “هنغني كمان وكمان”، والتي شاركتها فيه الفنانة هيفاء وهبي بالظهور من المنزل، من كلمات شادي نور، وألحان محمد يحيي، وتوزيع إلهامي دهيمة، وإخراج إيلي رزق الله، وإنتاج شركة روتانا.

من جهة أخرى، تنتظر إليسا، انتهاء أزمة تفشي فيروس كورونا لطرح ألبومها الجديد، الذي تتعاون فيه مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين منهم: محمد رحيم، بهاء الدين محمد، مدين، رامي جمال، ملاك عادل، محمد يحيي، إلهامي دهيمة، أحمد زعيم، أحمد عبد السلام وغيرهم.

في المقابل، لم تتردد الفنانة إليسا في دعم الثورة اللبنانية منذ انطلاقتها في 17 تشرين الأول، من خلال تغريداتها في “تويتر” وتأثيرها المباشر في الجمهور، وأيضاً من خلال حضورها على الأرض وتمسّكها بشعار “كلن يعني كلن” رغم ما تعرّضت له من استفزاز ومحاولات إحراج. لم تجد الفنانة اللبنانية أنّ التغريد وحده كافٍ.

فأطلقت من وحي الثورة أغنية “عم ثور” (كلمات سهام الشعشاع، ألحان محمد رحيم)، وذلك من خلال برنامج “بيت الكل” (“أم تي في”)، فسرعان ما تصدّرت الترند في “تويتر”، ولاقت الأغنية تفاعلاً كبيراً في منصات التواصل الاجتماعي.

علمني بيي كتير إشيا.. علمني، علمني حب، علمني آمن، علمني إتعلق بأرضي… "علمني ما خاف وواجه قدري"… بس ما علمني كيف بطّل إشتقلو… كل عيد وإنت بخير — Elissa (@elissakh) June 20, 2020