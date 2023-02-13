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إليسا تعلّق على الزلزال في حفلتها الأخيرة

منذ 5 ساعات
آخر تحديث: 13 - فبراير - 2023 1:21 مساءً
الفنانة إليسا

الفنانة إليسا

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نالت الفنانة إليسا استحسان كثر بعفويتها وأسلوبها الراقي في الحديث عن الكارثة التي تعرضت لها تركيا وسوريا جراء الزلزال، وتبريرها للحفلة التي أقامتها أخيرًا في لبنان.

وخلال حفلتها المشتركة مع الفنان مروان خوري في بيروت، أطلت النجمة اللبنانية بفستان أحمر قصير وبسيط التصميم وتحدثت مع الجمهور قائلة: “الحمدلله ان الموسيقى هي المنفذ الوحيد اللي بنقدر نتنفس فيه… لما بغني والناس تسمعني”.

وأضافت: “لاحظنا اللي بيحصل برا، الله يساعد كل العالم، إحنا أخدنا دورنا، والله يكون مع كل الناس اللي خسروا الضحايا الله يصبرهم والله يحمي لبنان ويحمينا أهم شيء لأنه ما بقى فينا، اتبسطوا؛ لأن بيحقلنا نتبسط ونستمتع بالموسيقى ونعيش كمان”.

وبدوره، أشار النجم مروان خوري الى أنه “نحن كفنانين مجبرين على أن نراعي بعض الأمور، مثل التكاليف والحجوزات المخصصة للحفلة”.

وأضاف: “اعذرونا من كل النواحي، يمكن شو ما عملنا رح نكون مخئين بس عم نحاول نستمر قدر الامكان”.

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