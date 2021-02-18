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إليسا تكشف سبب ذهابها لطبيب نفسي منذ 15 عاما

18 - فبراير - 2021
الفنانة إليسا

الفنانة إليسا

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كشفت الفنانة اللبنانية، إليسا، مساء أمس الأربعاء، عن سبب زيارتها لطبيب نفسي منذ 15 عاما، موضحة أن “الصحة النفسية لعبت دوراً هاماً وأساسياً في حياتها”.

وقالت إليسا، من خلال حلقة بودكاست، إن زيارتها للطبيب النفسي جاءت لمساعدتها في تخطي الكثير من المشاكل والصعوبات التي تعرضت لها، موضحة أنها بدأت في زيارته منذ 15 عاماً وهو ما ساعدها على الشعور بالاستقرار الذهني والوصول للتوازن النفسي في الوقت الذي تعرضت فيه للضغوطات واستطاعت أن تمر منها بسهولة.

وانتقدت إليسا، “النظرة في المجتمعات الشرقية التي لا زالت تعتبر أن الذهاب للطبيب النفسي يكون للمجنون فقط، مشددة على ضرورة كسر هذا الحاجز خاصة مع مواجهة الكثير من الضغوطات في الفترة الحالية”، قائلة “لم نكن مهيئين لها لا صحياً ولا نفسياً خاصة في المجتمع اللبناني سواء الأزمة الاقتصادية أو وباء كورونا”.

واعتبرت أن “العصبية هي جزء أساسي من ظهور كثير من الأمراض في جسم الإنسان”، مطالبة كل “من يرغب في تأسيس أسرة التواصل مع مختص أو طبيب نفسي لمعرفة كيفية تهئية حياة طبيعية وسليمة للأطفال وكيفية التعامل معهم”.

وكانت الفنانة اللبنانية، إليسا، قد فاجأت جمهورها، وقررت عودة نشاطها على تطبيق “أنغامي”، بصورة جديدة، حيث ستطلق بودكاست خاصا بها عبر التطبيق. وقالت إنها ستتناول، في البودكاست، مسيرتها الفنية، والتحديات والصعوبات التي واجهتها خلال صعودها سلّم النجومية، بالإضافة إلى كشفها أمورا لم تكشفها من قبل.

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