إليسا تكشف عن كلمات أغنيتها الجديدة "قسمتي"

كشفت الفنانة إليسا عن أولى أغنيات ألبومها الخاص، والتي تأتي تحت عنوان “قسمتي”، وهي أغنية باللهجة المصرية.

وحرصت إليسا على غناء مقطع صغير من الأغنية للمرة الأولى، خلال حفلتها الغنائية الضخمة التي أحيتها في دولة الكويت، برفقة الفنان عبد الله الرويشد، ضمن مهرجان “هلا فبراير”.

وتقول كلمات الأغنية، كما قالتها إليسا على المسرح: “قسمتي وبختي وحلالي، رزق كان متشال وجالي، فرحة حبك خلهالي فرحتين… فرحتين”.

ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل أخرى حول الأغنية، من ناحية الكلمات والألحان والتوزيع، لكنها ستصدرها ضمن ألبومها الغنائي الجديد، الذي ستصدره في الفترة المقبلة.