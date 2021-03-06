إليسا: عشت قصة حب فاشلة... تركني فجأة وسافر

كشفت الفنانة اللبناني إليسا عن قصة حب فاشلة عاشتها مع رجل جاء لمقابلتها في مصر حين كانت تمرّ بمشكلة، ومن ثم تركها فجأة وسافر فدّمرت نفسياً.
وأشارت إليسا الى أنه في بداية مشوارها عرض عليها الملحّن والمنتج الراحل جان صليبا أغنية خليجية باللهجة البيضاء وكانت تحمل عنوان “إسمع خطوة رجل قادم”، إلا أنها اعتذرت عن عدم تقديمها لأنها لا تشبهها، حتى استمعت لأغنية “بدي دوب” وشعرت بأنها تشبهها كثيراً وقدمتها للمرة الاولى في ألبومها الأول.
ولفتت الى أنها كانت تُسمع أغنياتها لأمها دائماً واختارت أغنية ”سلملي عليه” وأغنية “شاغلني وشاغل بالي” لأنها أحبتهما كثيراً. أما أغنية “لا تروح” فأعلنت إليسا انه لا يمكن أن تسمعها أبداً رغم حبها لها، لأن وقت تسجيلها تلقّت خبر وفاة والدها.
ورأت ان أغنية “زكريا” التي وجهتها لوالدها هي أهم الأغنيات بالنسبة إليها والتي كتبها محمد رحيم. وأفصحت، للمرة الأولى، أن اسم “ياسمينا” هو الاسم الذي تحب أن تطلقه على ابنتها. كذلك ذكرت أنها أحبّت أغنية “حبيبي ولا على باله” للنجم عمرو دياب كثيراً، فقررت أن تقدم أغنية مثلها تماماً فقدمت أغنية “عيشالك” التي شكلت لها نقلة فنية قوية.
وكشفت أن أغنية “فاكر يا حبيبي” جاءت بعد قصة حب فاشلة عاشتها مع شاب جاء لمقابلتها في مصر حين كانت تمرّ بمشكلة، ومن ثم تركها فجأة وسافر فدّمرت نفسياً. وبعدها قابلت محمد رحيم وأسمعها هذه الأغنية التي وصفت حالتها بالتفصيل، فبكت كثيراً وقررت تقديمها وأصبحت من أقرب الأغنيات لقلبها.