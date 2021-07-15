الجمعة 5 ذو الحجة 1442 ﻫ - 16 يوليو 2021 |
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إليسا: “كل شي بيهون كرمال عيون صهر العهد القوي”

منذ 7 ساعات
إليسا

إليسا

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شنّت الفنانة اللبنانية إليسا هجوماً عنيفاً على الطبقة السياسية بعد اعتذار الرئيس المكلّف سعد الحريري عن تشكيل حكومة جديدة.

وعبّرت إليسا عن غضبها برسالة حادّة اللهجة عبر حسابها الخاصّ على موقع التواصل الإجتماعي تهجمّت من خلاله على الطبقة السياسية الحاكمة محملة إياها مسؤولية إستمرار تدهور الوضع الإقتصادي والمعيشي في لبنان، فكتبت: “الله يعين هالبلد! إلى “الجحيم” دُر: كل شي بيهون وبيرخص – حتى حياة الناس وكراماتهم وصحّتهم وأرزاقهم! – كرمال عيون صهر “العهد القوي”.

وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع منشورها مؤكدين على رأيها، وقد إعتادت إليسا على التعبير عن آرائها السياسية ومواقفها من القضايا العامّة، وكانت دعت منذ فترة لرفع يد إيران عن لبنان، على حدّ قولها، اذ كتبت على حسابها الخاص: “ارفعوا الاحتلال الايراني عن لبنان”.

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