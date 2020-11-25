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إليسا لعادل كرم: هنيئاً لكَ

منذ 20 دقيقة
إليسا

إليسا

mtv
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هنّأت الفنانة إليسا الممثل عادل كرم، أحد أبطال الفيلم، وجميع القيمين بعدما اختير الفيلم اللبناني “Broken Keys” ليمثّل لبنان رسمياً في مسابقة “الأوسكار” العالمية لعام 2021.

وغرّدت إليسا عبر “تويتر” متوجّهة الى كرم بالقول: “رغم كل الظروف الحزينة التي نواجهها، إنجاز جديد يثبت أننا نستحق أن نكون رياديين في الفنون والترفيه في كل أنحاء العالم. فيلم “Broken Keys” الى الأوسكار. هنيئاً لكَ عادل كرم”.

وتلقّت إليسا هذا الرد من كرم: “وأنتِ يا ألّوس الصورة اللامعة للبنان”.

والجدير بالذكر أن فيلم “Broken Keys” هو من كتابة وإخراج اللبناني جيمي كيروز، من إنتاج شركة Ezekiel العالمية ومن بطولة طارق يعقوب، رولا بقسماتي، عادل كرم، سارة أبي كنعان، منير معاصري ونخبة من الممثلين.

وفي سياق آخر، انضم الممثل عادل كرم إلى الهيبة – الرد بدور البطولة ليكون اسمه في المسلسل نمر السعيد بالإضافة غلى باقة من الممثلين اللبنانيين والعرب.

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