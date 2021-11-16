إليسا للمغتربين: “يمكن تفرق ع صوتك”

دعت الفنانة اللبنانية إليسا المغتربين لتغيير الطبقة الحاكمة عبر الانتخابات النيابية المقبلة.

وفي سلسلة منشورات لها في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي، خاطبت إليسا من خلالها اللبنانيين المنتشرين في كل بقاع الأرض داعية إياهم لتسجيل أسمائهم للمشاركة في الانتخابات النيابية.

وقالت في التغريدة: “ما تقول صوتي مش رح يفرق، يمكن تفرق ع صوتك! إلى كل الأحباء في بلاد الانتشار، من اللبنانيين غير المقيمين: تسجّلوا اليوم لتقدروا تصوّتوا بالانتخابات النيابية المقبلة، وتعاقبوا اللي كانوا وبعدهم السبب في تفجيرنا، وافقارنا، وإذلالنا، وتهجيرنا”.

ويأخذ دعم المرأة بشكل عام واللبنانية بشكل خاص حيزاً كبيراً من اهتمامات إليسا، فروّجت من خلال صفحتها لرفع الظلم عن المرأة وعدم تهميشها معيدة نشر مقطع فيديو لهيئة دعم المرأة في منظمة الامم المتحدة فرع لبنان وأرفقته بتعليق جاء فيه: “المرأة مش حرف ناقص، يللي ما فهم التغريدة اللي تحت بيكون بحاجة لباقي حروفها. هيك المجتمع… يا بدك تقبل بمشاركة المرأة فيه، يا بتكون إنت عم تهمّش نص المجتمع. المرأة بتكمّل المعنى”.