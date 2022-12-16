إليسا معلقة على مقتل عنصر اليونيفيل: حزب الله متل السرطان

علّقت النجمة اللبنانية إليسا على مقتل عنصر إيرلندي من قوّة الأمم المتّحدة الموقّتة في لبنان (يونيفيل) وإصابة ثلاثة آخرين، ملقية اللوم على حزب الله.

وتساءلت عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”: “من مصلحة مين اللي عم يصير بالجنوب، ومين اللي عاطي الضو الأخضر للتصويب على اليونيفيل؟”.

وأضافت: “ما حدا يقول الأهالي! صرنا نعرف شو يعني الأهالي وغضب الأهالي! وطيب هالناس اللي إجوا تا يحافظوا عالسلم وانقتلوا ما عندن أهالي؟”.

وختمت إليسا تغريدتها بقولها: “حزب الله متل السرطان منتشر بجسم لبنان كلو، شو بدي قللك يا ميشال عون أخ”.

وكان مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في “حزب الله” وفيق صفا دعا الى عدم “إقحام” الحزب في ما جرى، مطالباً بترك المجال للأجهزة الأمنية للتحقيق.

وتقدّم صفا بالتعزية لقوات “اليونيفيل”، متمنياً الشفاء للجرحى في الحادث “غير المقصود”.