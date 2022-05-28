إليكم آخر التطورات في قضية طلاق كانييه ويست وكيم كارداشيان

يبدو ان أزمة طلاق المغني كانييه ويست وكيم كارداشيان تشهد أخيراً الكثير من التطورات الشائكة التي تشغل الصحافة العالمية، وكان أبرزها انسحاب المحامية سامانثا سبكتور عن تمثيل كانييه في دعوى الطلاق، لتكون بذلك المحامية الرابعة التي تتخلى عنه.

وذكر موقع Page Six ان سامانثا تقدمت بأوراق تنحيها عن تمثيل كانييه في الدعوى دون ذكر أي تفاصيل إضافية عن قرارها المفاجئ.

إلى ذلك كشفت كيم من خلال العرض الشهير “The Kardashians” أن طليقها بصدد طرح أغنية جديدة، تعتقد أنه سوف يستغلها من أجل انتقادها خاصة وأنه متأثراً من انفصالهما، لتردّ عليها شقيقتها كلوي قائلة: “ليس من المنطقي أن يقلل أي زوج من شأن أم أطفاله بهذه الطريقة”.

وبسبب الأحداث والتطورات المتتالية في قضيتها، وجهت كيم اعتذاراً لأسرتها بسبب تأثرهم بشكل سلبي من علاقتها بكانييه، فقالت خلال الحلقة: “إنني أدرك تأثير علاقتي على عائلتي ولم تتح لي الفرصة مطلقا لأقول أنا آسفة يا رفاق.. لكني لن أترك ذلك يحدث لكم مرة أخرى.. أشعر بالقوة مرة واحدة في حياتي.. ولن أسمح لأي شخص أن يعاملكم بطريقة غير جيدة”.

وكانت محكمة لوس أنجلوس العليا قد قضت قبل أشهر قليلة بالموافقة رسميا على طلب كيم بإنهاء زواجها بعد أكثر من عام من تقديم طلب الطلاق، وتنتظر إلى الآن تسوية الأمور الأخرى بشأن الأصول والممتلكات وحضانة أطفالهما الأربعة عند استكمال الإجراءات القانونية.