إليكم آخر تطورات الحالة الصحية لإيهاب توفيق

طمأن الفنّان المصري إيهاب توفيق جمهوره على حالته الصحية، بعد تعرضه لوعكة مؤخرا.

ونشر إيهاب توفيق صورة تجمعه بأصدقائه، خلال وجوده في مدينة العلمين، عبر حسابه الرسمي بتطبيق “إنستجرام”، وعلق، قائلا: “أنا بخير الحمد لله وفي العلمين”.

وتابع الفنان الكبير: “كل الشكر لكل من سأل عني، وأشكركم من كل قلبي على محبتكم وتمنياتي لكم بكل الصحة”.

وتعرض المطرب المصري إيهاب توفيق لوعكة صحية، أفضت إلى خضوعه لفحوصات طبية عاجلة.

ونشرت الصفحة الرسمية للفنان إيهاب توفيق عبر “فيسبوك”، صورة من التقرير الطبي التفصيلي لحالة المطرب المصري.

وبحسب المذكور في التقرير، عانى توفيق من “مغص كلوي أيسر حاد، مع ارتفاع درجة الحرارة، وبعد مراجعة الفحوصات تبين وجود حصوة بأعلى الحالب الأيسر، مع ارتداد البول على الكلى”.

وتابع التقرير: “نصحنا المريض بعدم السفر باستخدام الطائرة، وتفتيت الحصوة بواسطة جهاز الموجات الصدمية، مع الالتزام بالعلاج والمتابعة”.

وتبين من الصور أن التقرير الطبي لـ”توفيق” مُحرر بتاريخ 14 أغسطس/آب الجاري، أي أن تدهور حالة المطرب المصري كانت قبل أيام.