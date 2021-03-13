الأثنين 12 ذو الحجة 1443 ﻫ - 11 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إليكم أسماء الفائزين بجائزة محمود درويش للإبداع

13 - مارس - 2021
محمود درويش

محمود درويش

A A A
طباعة المقال

أعلنت مؤسسة محمود درويش اليوم السبت، أسماء الفائزين بالدورة الثانية عشرة لجائزتها السنوية للإبداع التي تحمل اسم الشاعر الفلسطيني الراحل وذهبت إلى الباحث والمؤرخ الفرنسي هنري لورانس والفنان التشكيلي الجزائري رشيد قريشي والمخرج الفلسطيني محمد بكري.

يأتي الإعلان عن الفائزين بالتزامن مع يوم ميلاد محمود درويش (1941-2008) ويوم الثقافة الوطنية في الثالث عشر من آذار مارس.

وقالت لجنة التحكيم إنها اعتمدت ثلاثة معايير في اختياراتها وهي الحضور الثقافي الفعال للشخصية، والإسهام في الحركة الثقافية الفلسطينية والعربية والعالمية، والدفاع عن قيم الحق والحرية والعدالة ميدانيا أو من خلال المنجز الثقافي.

وقالت في مسوغات منح الجائزة إنها اختارت هنري لورانس ”لموضوعية أبحاثه ولارتباطه بالقضايا العربية وقضية فلسطين تحديدا“.

كما اختارت رشيد قريشي ”لعمله الجبار في استعادة كل ما هو إنساني من خلال الفن والتشكيل واللون“ إضافة إلى أن ”القضية الفلسطينية“ شكلت واحدة من اهتماماته الجوهرية.

أما محمد بكري فجاء اختياره ”لجهوده السينمائية والتوثيقية للقضية الفلسطينية والنضالية، خاصة فيلم (جنين.. جنين) الذي يوثق مجزرة مخيم جنين خلال اجتياح نيسان أبريل 2002“.

وبحسب موقع مؤسسة محمود درويش على الإنترنت تتكون الجائزة من شعار الجائزة وبراءة الجائزة موقعة من الرئيس الفلسطيني ومكافأة نقدية قيمتها 25 ألف دولار لكل فائز.

    المصدر :
  • إرم نيوز

المزيد من منوعات

مهرجان كان السينمائي
مهرجان كان السينمائي يستنكر اعتقال المخرجين الإيرانيين
نسرين طافش
نسرين طافش بطلة فيلم رامز جلال " أخي فوق الشجرة"
وفاة الملحن البريطاني مونتي نورمان
وفاة الملحن البريطاني مونتي نورمان عن عمر 94 عاما

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

قوى الامن الداخلي
مقتل مواطن سعودي في الضاحية.. وقوى الأمن تكشف ملابسات الجريمة
تجلّط الدم.. المشروب الأشهر في العالم قد يكون مسؤولًا!
فضل شاكر
فضل شاكر يستنجد بالجمهور من احتجازه بالمخيم