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إليكم أكثر المهن شهرة لعام 2020

منذ 3 دقائق
تاكسي

تاكسي

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وفقا لدراسة HeadHunter فإن السائقين ومديري المبيعات والمهندسين هم من أكثر المهن طلبا لعام 2020، الذي شهد أكبر أزمة اقتصادية حول العالم بسبب جائحة كورونا.

تتحدث دراسة جديدة عن مهن ووظائف واعدة ستساعد في تجاوز الأزمة الاقتصادية والوظيفية في المستقبل القريب… بينها الرعاية الصحية والتجارة الرقمية كما تقول الدراسة”HeadHunter”.

وتقول الدراسة:

“إن تصنيف المهن الأكثر طلبا في نهاية عام 2020 تضمن مديري المبيعات والمهندسين والسائقين، بما في ذلك سائقي سيارات الأجرة، وكان الأطباء في المرتبة الرابعة فقط، يليهم المحاسبون، ومديرو الحسابات، والمديرون، ومندوبو المبيعات، وصانعو الأقفال، ومستشارو المبيعات”.

يختلف تصنيف موسكو إلى حد ما عن التصنيف الروسي بالكامل، على الرغم من أن أول مكانين فيه يشغلهما مديرو المبيعات والمهندس، ثم المحاسبون والسائقون، ويحتل مدراء الحسابات المركز السادس. ويشغل باقي الأماكن مهن لم تصل إلى المراكز العشرة الأولى في القائمة الروسية بالكامل: في المرتبة الخامسة مبرمج، في السابعة محامي، ثم طباخ، وأمين متجر، وبائع – أمين الصندوق.

ويشار إلى أن الدراسة حللت الوظائف الشاغرة المعروضة على المنصة خلال العام، وأخذت في الاعتبار المرادفات في أسماء المهن.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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