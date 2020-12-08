إليكم إجابة زيدان حول احتمالية إقالته في حال خسر ريال مدريد

تضج وسائل الإعلام الرياضية باحتمالية إقالة مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، في حال خسارة فريقه أمام بوروسيا موشنجلادباخ الألماني مساء غد الأربعاء.

وفي هذا السياق علق المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، إن “إدارة النادي تعلم ما عليها القيام به، كالعادة”.

وأكد أنه “لا يفكر في احتمالية إقالته في حال الخسارة ويركز فقط على مباراة غدا الأربعاء ضد موشنجلادباخ”.

وأضاف “كل ما يمكنني التفكير فيه الآن هو مباراة الغد، لكنني لا أفكر في ذلك (احتمالية الإقالة)”.

وتابع “في مباراة الغد، علينا إظهار شخصيتنا كفريق، أنا مقتنع بأننا سنقدم مباراة جيدة”.

وواصل “أنا لا أفكر في احتمالية المشاركة بالدوري الأوروبي، لا أفكر في أي شيء آخر غير مواجهة الغد، واللاعبون كذلك”.

وأوضح “لقد أظهر أعضاء الفريق أن بإمكانهم النهوض عندما يحتاج إلى ذلك، وظهر ذلك جليًا في مباراة الكلاسيكو والمباريات ضد إنتر وإشبيلية، لكن التناقض بينهما جعل الفريق صعبا للحكم عليه”.

وأتم: “نطلب من هؤلاء اللاعبين خوض مباراة كل 3 أيام، لدينا العديد من المباريات ونلعب دائمًا مع فرق جيدة تريد الفوز أيضًا”.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة بوروسيا موشنجلادباخ الألماني مساء غد الأربعاء ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويحتاج ريال مدريد للفوز في مباراة الغد لحسم بطاقة التأهل إلى منافسات دور الـ16، حيث أن الخسارة أو التعادل قد يدفعان بالفريق الإسباني خارج منافسات البطولة.