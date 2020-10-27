إليكم الإجابة الرسمية حول مشاركة رونالدو في مواجهة برشلونة غدا

ينتظر محبو كرة القدم اللقاء الأبرز بين فريق يوفنتوس الإيطالي وبرشلونة الإسباني، حيث تنتظر الجماهير بشغف كبير لقاء الأساطير كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي في مباراة واحدة، إلا أن إصابة الأول بفيروس كورونا منذ أسبوع أثارت الشكوك حول مشاركته في المباراة، الأمر الذي دفع الجماهير منذ أيام للتساؤل حول نتيجة فحص كورونا الخاص بنجم يوفينتوس.

ومن المقرر أن يستضيف يوفنتوس نظيره برشلونة الإسباني ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السابعة بدوري أبطال أوروبا.

وفي هذا السياق كشفت تقارير صحفية برتغالية أن كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، ما زال يعاني من إيجابية فيروس كورونا المستجد، وبالتالي تأكيد غيابه عن مواجهة فريقه ضد برشلونة، مساء غدٍ الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا.

وذكرت قناة tvi24 البرتغالية، اليوم الثلاثاء، أن رونالدو لن يشارك أمام برشلونة، لأن نتيجة فحص كورونا ما زالت إيجابية، لكنه ينتظر نتيجة الاختبار الذي أجراه ”يويفا“.

OFICIAL.😷🚨 Cristiano Ronaldo vuelve a dar positivo a COVID-19. No estará ante el #FCBarcelona mañana por #UCL pic.twitter.com/YZnueLwy0r — Retro Fútbol (@Retrofutbolec) October 27, 2020

وكان رونالدو قد انضم لمعسكر المنتخب البرتغالي خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة للمشاركة في بطولة دوري الأمم الأوروبية قبل اكتشاف إصابته بفيروس كورونا المستجد، ليتم استبعاده من مواجهة السويد.

وبعد عودة رونالدو إلى إيطاليا واجه الاخير الكثير من الانتقادات بسبب خرقه البروتوكولات، وكان قد أعلن وزير الرياضة الإيطالي فينتشينزو سبادافورا، في تصريحات صحفية إيطالية الأحد الماضي، إن رونالدو لم يحترم البروتوكول الطبي المقرر تطبيقه بمجرد التأكد من إصابته بالفيروس.

فى رونالدو ما قاله الوزير الإيطالي بأن البرتغالي اخترق البروتوكول وعاد من بلاده إلى إيطاليا وهو مصاب بالفيروس، ليؤكد اللاعب أنه جاء إلى تورينو في طائرة طبية ولم يتواصل مع أي شخص.

ونشب خلاف علني بين كريستيانو رونالدو ووزير الرياضة الإيطالي أواسط الشهر الجاري، بعد أن اتهم كل منهما الآخر بشكل غير مباشر بالكذب بشأن ما إذا كان النجم البرتغالي قد انتهك القواعد الصحية.