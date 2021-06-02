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إليكم التحذير الموجّه إلى زوار دلال عبدالعزيز

2 - يونيو - 2021
آخر تحديث: 2 - يونيو - 2021 3:46 مساءً
دنيا سمير غانم ووالدتها

دنيا سمير غانم ووالدتها الفنانة دلال عبدالعزيز

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تعيش كل من دنيا وايمي سمير غانم تحت وقع صدمة رحيل والدهما الذي توفي متأثرا بفيروس كورونا، بينما لا تزال والدتهما الفنانة دلال عبدالعزيز تتلقى العلاج في المستشفى بسبب إصابتها بالفيروس المستجد، غير أنها لا تعلم حتى هذه اللحظة بوفاة زوجها الممثل سمير غانم.

وفي هذا السياق، نشرت إيمي، صورة مؤثرة لتحذير تم تعليقه على باب غرفة والدتها الفنانة دلال عبد العزيز في المستشفى، لتنبيه كل زوارها بعدم التحدث بأي شكل عن وفاة زوجها الفنان سمير غانم.

وأكدت، إيمي، عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”، أن “الورقة تم تعليقها بواسطة الفريق الطبي المعالج لدلال حرصا على وضعها النفسي الذي سيؤثر بشدة على مناعتها”.

وتظهر في الصورة، ورقة معلقة على باب غرفة دلال عبد العزيز في إحدى المستشفيات الخاصة بمدينة القاهرة، حيث تعالج من مضاعفات فيروس “كورونا”، وكتب في الورقة: “المريضة لا تعلم أي شيء عن زوجها”، في تحذير من خطورة إخبارها بوفاة زوجها الفنان سمير غانم حتى لا يؤثر ذلك على صحتها النفسية.

وشاركت إيمي بنفس الوقت، جمهورها بصورة لوالديها الفنان الراحل سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، ونشرت الصورة عبر حسابها، وكتبت: “بحبكوا أوي وربنا معانا وربنا كبير”.

وأصيبت الفنانة دلال عبدالعزيز بفيروس كورونا، بعد الانتهاء من تصويرها مسلسلها الرمضاني “ملوك الجدعنة” من بطولة عمرو سعد ومصطفى شعبان، فيما توفي زوجها الفنان سمير غانم، عن عمر ناهز 84 عاما، متأثرا بالفيروس، وشيعت جنازته من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وشارك فيها عدد كبير من النجوم، بينهم يسرا وإلهام شاهين.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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