إليكم الحكم الأخير في قضية شيرين وروتانا

بعد فترة طويلة من النزاع بين الفنانة شيرين عبد الوهاب وشركة روتانا، أنهت هذا النزاع محكمة القاهرة الاقتصادية، بعد أن قضت في حكمها بتغريم شيرين 5 ملايين جنيه لصالح شركة روتانا.

جذير بالذكر أن شركة روتانا أقامت دعواها ضد الفنانة شيرين عبد الوهاب أمام محكمة القاهرة الاقتصادية لمطالبتها بالتعويض المادي، ويبلغ 10 ملايين جنيه، عن إخلالها بالتعاقد الذي تم عام 2019، وطالبتها بسداد التعويض. وتضمن التعاقد التوقيع على عقدين الأول عن الأداء الصوتي، وتبلغ قيمته 10 ملايين جنيه، ويتضمن تقديم 10 أغنيات يتم تصوير اثنتين منها فيديو كليب، وإحياء 3 حفلات، تتولى تنظيمها الشركة. والعقد الثاني على تنفيذ الإنتاج بالألبومات، ووصلت قيمته إلى 26 مليون جنيه، وتقاضت شيرين بالفعل 10 ملايين جنيه، تحت الحساب من عقد تنفيذ الإنتاج، ولم تتسلم أي مبالغ عن الأداء الصوتي، إذ لم تقم بتسليم الأغنيات.