إليكم الصورة الأولى من "للموت 3"

نشر المنتج جمال سنان الصورة الأولى من كواليس مسلسل “للموت 3” الذي سيُعرض خلال شهر رمضان المبارك، في موسم ثالث بعد النجاح الكبير الذي حقّقه العمل في موسمَين سابقَين عربياً وحول العالم إخراج فيليب أسمر، تأليف ندين جابر، إنتاج “Eagle Films”.

الصورة تجمع النجمتَين ماغي بوغصن ودانييلا رحمة، اللتَين شكّلتا ثنائية نسائية ناجحة جماهيرياً على مستوى الوطن العربي بدوري ريم وسحر.

المسلسل يتم تصويره حالياً في بيروت، وقد شارف على نهاية تصويره، استعداداً للعرض قريباً، ويضمّ العمل نخبة من نجوم الدراما اللبنانية والعربية إلى جانب دانييلا وماغي وهم ورد الخال، مهيار خضور، يامن الحجلي، كارول عبود، فادي أبي سمرا، رندة كعدي، وسام صباغ، أحمد الزين، دوجا حجازي، فايز قزق، سحر فوزي، ساشا دحدوح، ريان الحركة، تولين أبو رجيلي وغيرهم الكثير.