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إليكم تفاصيل “أفضل صورة للحياة البرية في عام 2020”

منذ 23 دقيقة
أفضل صورة للحياة البرية في عام 2020

أفضل صورة للحياة البرية في عام 2020

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فازت صورة درامية التقطت بطائرة بدون طيار خلال حريق غابات مدمر في أستراليا بجائزة “افضل مصور للحياة البرية لعام 2020”.

وقال موقع “سكاي نيوز” البريطاني إن الصورة التقطها روبرت إروين، وهو ابن عالم البيئة الشهير ستيف إيروين.

وتسلط الصورة الضوء على الدمار الذي خلفه حريق غابات هائل في أستراليا، حيث تظهر خط نار في منتصف الغابة المتواجدة بالقرب من محمية ستيف إيروين في ولاية كوينزلاند.

وجاء الخط الناري في منتصف الغابة، حيث ترك المساحات الخضراء التي لم تحصدها النيران في الجانب، والبقايا المتفحمة في الجانب الآخر.

وذكر روبرت، الذي يبلغ من العمر 17 عاما، أنه “متحمس للغاية بعد فوزه بهذه الجائزة”.

وأضاف أنه التقط الصورة بعد أن رصد دخانا في الأفق، لكن كان عليه أن يكون سريعا لأن بطارية طائرته بدون طيار كانت على مشارف النفاذ.

وتم الإدلاء بأكثر من 55000 صوت من جميع أنحاء العالم في المسابقة، التي تكرم أحسن صورة يختارها الجمهور كل عام كجزء من الجوائز السنوية لمتحف التاريخ الطبيعي للحياة البرية.

ووصف مدير متحف التاريخ الطبيعي دوغ جور الصورة بأنها “مثيرة ورمزية”، وذلك بحسب “سكاي نيوز”.

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