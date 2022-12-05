الأثنين 11 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 5 ديسمبر 2022 |
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إليكم جدول مباريات كأس العالم 2022

منذ 42 دقيقة
المنافسة تشتد في نهائيات كأس العالم بين الفرق المتنافسة

المنافسة تشتد في نهائيات كأس العالم بين الفرق المتنافسة

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تستكمل، اليوم الاثنين، مباريات دور الـ16 لكأس العالم 2022، المقامة في قطر، بعدما تأهل السبت المنتخب الأرجنتيني لمواجهة نظيره الهولندي، والأحد المنتخب الفرنسي لمواجهة نظيره الإنكليزي في ربع النهائي.

ويلعب المنتخب الياباني (متصدّر المجموعة الخامسة) مع نظيره الكرواتي (صاحب المركز الثاني في المجموعة السادسة)، عند الساعة السادسة من مساء اليوم الاثنين، في استاد الجنوب.

كما يلتقي المنتخب البرازيلي (متصدّر المجموعة السابعة) مع نظيره الكوري الجنوبي (صاحب المركز الثاني في المجموعة الثامنة)، عند الساعة العاشرة من مساء اليوم الاثنين أيضاً، في استاد 974.

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