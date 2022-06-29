إليكم جديد الدعوى القضائية المقامة ضدّ زوجة جاستين بيبر

بعد الإعلان عن خطها الجديد في عالم التجميل، تواجه هايلي بالدوين، عارضة الأزياء الأمريكية، وزوجة النجم العالمي جاستين بيبر، دعوى قضائية تقدّمت بها شركة أزياء في نيويورك، على خلفية استخدامها اسمَ علامتها التِجارية.

وأطلقت هايلي خطها الجديد من مستحضرات العناية بالبشرة، الذي أطلقت عليه اسم رود Rhode، وهو نفسه الاسم الذي تستخدمه شركة الأزياء، التي تَعتبر أنه لا يحق لهايلي استخدام الاسم عينه.

وعليه أصدرت مؤسستا شركة الأزياء بورنا خاتو، وفيبي فيكرز، بياناً ذكرتا خلاله أنهما أطلقتا شركتهما في أيار/ مايو عام 2013.

وجاء في البيان: “اضطررنا إلى رفع دعوى قضائية ضد هايلي بيبر وخط العناية بالبشرة الجديد الذي أطلقته الأسبوع الماضي، والذي يستخدم اسم العلامة التجارية رود، نحن فقط نملك اسم العلامة التجارية Rhode الذي بنيناه”.

وتابع: “لم نبِع علامتنا التجارية عندما سؤلنا قبل أربع سنوات، واستخدامها لعلامتنا التجارية، يُضرّ بشركتنا وموظفينا وعملائنا وشركائنا”.

يشار إلى أن بيبر كانت قد ذكرت سابقاً، أنها اعتمدت اسم رود Rhode لشركتها؛ لأنه اسمها الأوسط Hailey Rhode Baldwin هايلي رود بالدوين، كذلك الاسم الأوسط لوالدتها، وذلك خلال مقابلة أجرتها مع ​برنامج Good Morning America​ يوم 15 حزيران/ يونيو 2022.

وفي سياق متصل، كان النجم جاستين بيبر قد نشر مؤخراً عدة صور على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، في منشور واحد للتسويق للعلامة التجارية الجديدة الخاصة بزوجته في عالم التجميل.

وأرفق بيبر المنشور بتعليق تحدث فيه عن الوقت الطويل الذي أمضتْه هايلي لتصل إلى هذه المنتجات، التي ستساعد الناس على التمتع ببشرة جميلة، وشكرها أيضاً على استخدام هذه المنتجات على بشرته أيضاً؛ لأنها ساعدته كثيراً في الحصول على بشرة نضرة.