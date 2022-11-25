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إليكم مدة غياب نيمار عن مباريات مونديال قطر

منذ 42 دقيقة
المهاجم البرازيلي نيمار

إصابة المهاجم البرازيلي نيمار (رويترز)

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تأكد نجم المنتخب البرازيلي لكرة القدم غياب نيمار عن مباراة منتخب بلاده المقبلة أمام سويسرا المقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة في قطر بسبب إصابة في الكاحل تعرض لها في مباراة صربيا.

وقال طبيب المنتخب البرازيلي رودريجو لاسمار للصحفيين: “خضع نيمار ودانيلو لفحص بالرنين المغناطيسي بعد ظهر الجمعة ووجدنا تمزقًا في أربطة الكاحل”.

وأضاف: “سيغيبان بالتأكيد عن المباراة القادمة وسنتحلى بالحذر حيث سيخضع اللاعبان لبرنامج علاجي لتجهيزهما للعب ثانية في كأس العالم”.

وأكد مصدر مقرب من منتخب البرازيل لوكالة رويترز، الجمعة، أن الثنائي نيمار ودانيلو سيغيبان عن المباراتين المتبقيتين في دور المجموعات وليس فقط مباراة واحدة.

وتتصدر البرازيل المجموعة السابعة وستواجه سويسرا والكاميرون، دون لاعبها الأكثر شهرة نيمار والظهير دانيلو.
وعانى نيمار من مشاكل في قدمه اليمنى وكاحله لسنوات عدة، وبدا في حالة ذهول عندما غادر الملعب في وقت متأخر من مباراة الخميس.

وظهر نيمار نشيطًا للغاية في المباراة التي أقيمت في استاد لوسيل، وكان من أبرز لاعبي المنتخب البرازيلي حتى خروجه في الدقيقة 80.

وفي كأس العالم 2014، تعرض نيمار لإصابة بالظهر في الفوز في دور الثمانية على كولومبيا، مما أبعده عن الهزيمة 7-1 في الدور قبل النهائي أمام ألمانيا.

ومن المفترض أن يكون بديل نيمار هو معجزة ريال مدريد رودريجو، الذي لعب في مركز نيمار في ثلاث مباريات تدريبية للبرازيل في تورينو بالأسبوع السابق لكأس العالم.

ومع ذلك، فإن أكبر علامة استفهام تتعلق باستبدال دانيلو، حيث أن المخضرم داني ألفيس البالغ من العمر 39 عامًا هو الظهير الأيمن الوحيد المتاح.

وخاض لاعب برشلونة السابق آخر مباراة له مع فريق أونام بوماس المكسيكي في أيلول، وتعرض لإصابة في الركبة تزعجه منذ ذلك الحين.

واختبر مدرب البرازيل تيتي قلب دفاع ريال مدريد إيدر ميليتاو كظهير في مباراتهما الودية ضد غانا، وقد يكون خيارًا آخر إلى جانب فابينيو لاعب وسط ليفربول، الذي لعب أيضًا كظهير أيمن من قبل.

    المصدر :
  • الجزيرة

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