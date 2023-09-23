إليكم مفتاح التخلص من رائحة الثوم

أظهرت دراسة حديثة أنّ الزبادي يمكن أن يكون “المفتاح” للتغلب على رائحة الثوم الكريهة.

يقول باحثون أميركيون إن الزبادي المصنوعة من الحليب كامل الدسم تساعد على منع 99 في المئة من المواد المسؤولة عن روائح الثوم الكريهة من التسرب خارج الفم.

وأشار الباحثون إلى أنّ الزبادي اليوناني التي تحتوي على مستويات بروتين أعلى من معظم أنواع الزبادي الأخرى، يمكن أن تكون فعالة بشكل خاص.

وقالت البروفيسور شيريل بارينغر، من جامعة ولاية أوهايو: “قد تكون إحدى الفوائد الجانبية غير المقصودة لتناول منتجات عالية البروتين إزالة رائحة الفم الكريهة”.

وأضاف: “التفاح والنعناع والخس يمكن أن تساعد في تقليل رائحة الثوم أيضًا”.

وضع الباحثون شرائح بسمك 1 ملم من الثوم الخام في قوارير زجاجية وأضافوا إليها 100 مل من الزبادي الكامل الدسم لمعرفة مدى تأثيرها على مستويات الرائحة.

واختبروا أيضًا كيفية تأثير الماء وبروتين الحليب ودهون الزبدة على مستويات الرائحة.

وتم استخدام آلة خاصة لقياس مستويات المواد الكيميائية المنبعثة في الهواء، والمسؤولة عن رائحة الثوم.

ووجدوا أن الزبادي الكامل الدسم يقلل من تلك المركبات بنسبة 99 بالمئة بالنسبة للثوم النيء، وما يصل إلى 94 في المئة بالنسبة للثوم المقلي.