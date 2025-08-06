إليكم موعد الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير

أعلن مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، أول نوفمبر تشرين الثاني‭ ‬موعدا جديدا للافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، أكبر متحف بالعالم مخصص لآثار الحضارة المصرية القديمة.

بدأ التشغيل التجريبي لقاعات العرض الرئيسية بالمتحف الواقع بجوار أهرامات الجيزة في أكتوبر تشرين الأول 2024، وكان مقررا افتتاحه رسميا في الثالث من يوليو تموز لكن تأجل هذا الموعد بسبب الحرب الجوية القصيرة بين إسرائيل وإيران منتصف شهر يونيو حزيران.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان “من المقرر أن يشهد (الافتتاح) حضورا رسميا مميزا من العديد من بلدان العالم، كما يتضمن تنظيم عدد من الفعاليات المصاحبة”.

وأضاف البيان أن رئيس الوزراء وجه الوزارات والجهات ذات الصلة “باستكمال الترتيبات لظهور الحدث بالصورة المشرفة”.

وتشكل السياحة مصدرا رئيسا من مصادر العملة الأجنبية لمصر إلى جانب إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.