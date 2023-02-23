إليكم موعد حفلة غولدن غلوب في العام 2024

بعد أن تسبّبت أزمة جائحة فيروس كورونا بإلغاء حفلات جوائز وتعديل تواريخ أخرى، كشفت إدارة جوائز The Golden Globes عن عودة الحفلة السنوية لتوزيع الجوائز في أول يوم أحد من العام كما جرت العادة.

وعليه من المقرر أن تقام حفلة جوائز غولدن غلوب المقبلة بدورتها الـ81 في 7 كانون الثاني من عام 2024.

وكانت حفلة توزيع جوائز الـ”غولدن غلوب” بدورتها الـ80 أقيم في 10 كانون الثاني 2023 في بيفرلي هيلز في ولاية كاليفورنيا.

وحضر الحفلة حينها العديد من نجوم الصف الأول في العالم من بينهم سيلينا غوميز وسلمى حايك، وذلك بغياب الكثير من النجوم كالنجمة كيت بلانشيت التي حصدت جائزة أفضل ممثلة وزينديا التي حصدت جائزة أفضل ممثلة في مسلسل درامي وغيرهم.

كما شهدت الحفلة تكريم النجم العالمي إيدي ميرفي الذي يبلغ من العمر 61 عاماً، عبر منحه جائزة سيسيل بي دوميل، لإسهاماته البارزة في عالم الترفيه.