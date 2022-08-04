الخميس 6 محرم 1444 ﻫ - 4 أغسطس 2022 |
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إليكم موعد عرض الجزء الثاني من الجوكر

منذ 7 دقائق
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بعد النجاح الساحق للجزء الأول من سلسلة فيلم “الجوكر” الجديدة، أعلنت الشركة المنتجة موعد عرض الجزء الثاني المرتقب للفيلم.

وقال المتحدث باسم شركة وارنر براذرز، الأربعاء، إن من المقرر عرض الجزء الثاني من فيلم الإثارة (الجوكر) الفائز بجائزتي أوسكار، والذي يركز على قصة أحد أشهر أشرار الكتب المصورة في العالم، بدور العرض، في الرابع من أكتوبر 2024.

وأضاف المتحدث أن واكين فينيكس سيعود للعب دور البطولة في الفيلم، والذي أهله للفوز بجائزة أفضل ممثل في الجزء الأول الذي صدر عام 2019 ويروي قصة حياة العدو اللدود للبطل الخارق “باتمان” أو الرجل الوطواط.

وحقق الفيلم نجاحا ساحقا، حيث صور شخصية “الجوكر” بشكل سوداوي مختلف تماما، عن جميع الأفلام السابقة التي صورت الشخصية.

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