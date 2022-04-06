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إليكم موعد مناقشة العقوبات المحتملة على ويل سميث

7 - أبريل - 2022
الممثل ويل سميث

الممثل ويل سميث

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بعد الضجة التي سببها ويل سميث على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد صفعه كريس روك، أفاد خطاب من رئيس أكاديمية فنون وعلوم السينما اليوم الأربعاء بأن الأكاديمية قدمت موعد اجتماعها لمناقشة العقوبات المحتملة ضد الممثل ويل سميث يوم الجمعة.

وكان من المقرر في السابق مناقش المسألة في 18 أبريل نيسان.

يذكر أن الممثل والمغني الأميركي ويل سميث كان اعتذر عن صفعه وجه الممثل الكوميدي كريس روك خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار يوم الأحد الماضي.

وقال سميث عبر منشور على صفحته الرسمية على “إنستغرام”، إن “سلوكه في حفل توزيع جوائز الأوسكار الليلة الماضية كان غير مقبول ولا يغتفر”.

ورغم ذلك لم تهدأ عاصفة الانتقادات التي طالت سميث وسط مخاوف من تطورات جديدة.

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