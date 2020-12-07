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إليكم نتائج قرعة التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال

منذ 34 ثانية
كأس العالم لكرة القدم

كأس العالم لكرة القدم

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أجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الإثنين قرعة التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم بقطر، حيث تم توزيع المنتخبات الـ55 على 10 مجموعات وفقا لستة مستويات مختلفة بناء على موقعها في التصنيف العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في نوفمبر/ تشرين الثاني المنقضي. وذلك ضمن حدث افتراضي بمدينة زيورخ السويسرية.

وضم كل مستوى من المستويات الخمسة الأولى 10 منتخبات، فيما ضم المستوى السادس خمسة منتخبات فقط، حسبما نقل موقع “يلا كورة” الرياضي.

وجاءت نتائج القرعة كالتالي:
المجموعة 1: البرتغال – صربيا – جمهورية أيرلندا – لوكسمبورج – أذربيجان

المجموعة 2: إسبانيا – السويد – اليونان – جورجيا – كوسوفو.

المجموعة 3: إيطاليا – سويسرا – أيرلندا الشمالية – بلغاريا – ليتوانيا.

المجموعة 4: فرنسا – أوكرانيا – فنلندا – البوسنة والهرسك – كازاخستان.

المجموعة 5: بلجيكا – ويلز – جمهورية التشيك – بيلاروسيا – إستونيا.

المجموعة 6: الدنمارك – النمسا – أسكتلندا – إسرائيل – جزر فارو – مولدوفا.

المجموعة 7: هولندا – تركيا – النرويج – مونتينجرو – لاتفيا – جبل طارق.

المجموعة 8: كرواتيا – سلوفاكيا – روسيا – سلوفينيا – قبرص – مالطة.

المجموعة 9: إنجلترا – بولندا – المجر – ألبانيا – أندورا – سان مارينو

المجموعة 10: ألمانيا – رومانيا – أيسلندا – مقدونيا الشمالية – أرمينيا – ليشتنشتاين.

وتتأهل 10 منتخبات (متصدرو المجموعات) إلى مونديال 2022 مباشرة، فيما تخوض المنتخبات العشرة التي تحتل المركز الثاني في هذه المجموعات ملحقا فاصلا.

كما يخوض الدور الفاصل، أفضل منتخبين من متصدري مجموعات بطولة دوري أمم أوروبا في نسختها الثانية 2020/2021، حال عدم تأهلهما مباشرة عبر التصفيات. وإجمالا، يتأهل 13 منتخبا أوروبيا للعب في كأس العالم القادم.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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