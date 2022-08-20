إليكِ طول الشعر المناسب لشكل وجهك

على الرغم من أن الأذواق تختلف بين امرأةٍ وأخرى، فإن كل واحدة منا تطمح لأن يكون شعرها الأجمل والأفضل، من خلال استخدام كلّ ما يلزم لذلك. وبعيداً عن الحديث عن صحة الشعر ورونقه، لا بدّ أننا جميعنا نجرّب قصّات شعرٍ مختلفة لمعرفة أيّها مناسبة أكثر.

لكن مهلاً قليلاً، قبل أن تختاري وتقرّري إن كنتِ تفضّلين الشعر الطويل أم العصري القصير، ما رأيكِ أن تعرفي شكل وجهكِ أولاً، ومن ثَم تقرّرين؟ يختلف طول الشعر المناسب حسب شكل وجهكِ.

نعم، إنه شعركِ ووجهكِ، ولكِ أن تختاري قصّة الشعر التي تفضّلينها. ولكننا جمعنا لكِ أهم النصائح حول طول الشعر الذي يُناسب شكل وجهك، والأهم: هل هناك قصّات معيّنة تُبرز بنية العظام في الوجه؟

وفقاً لمجلة Glamour البريطانية، لا توجد إجابة صحيحة أو خاطئة على هذا السؤال. أي طول شعر يُمكنه أن يناسب، إلى حدٍّ كبير، جميع أشكال الوجه بدرجةٍ ما. الأهم هنا أن نأخذ بعين الاعتبار نوع شعرنا وسماكته وكيفية تصفيفه.

لكن لو أردتِ أن تعرفي ما هو الطول الذي يُبرز شكل وجهكِ وملامحك، فإليكِ قائمة بأشكال الوجه وما طول الشعر المُلائم لها. وأشكال الوجه الأساسية هي: الشكل البيضاوي، والطويل، والمربّع، إضافةً إلى شكل القلب والشكل الدائري والماسي.

شكل الوجه القلبي.. قَصة الـلوب

غالباً ما يكون شكل الوجه القلبي (أي شكل القلب) أعرض قليلاً حول الجبهة، وأنحف عند منطقة الذقن وخط الفك.

ومن المستحسن أن تلجأ صاحبات الوجه القلبي إلى اختيار قصّات الطبقات الناعمة من الشعر، مثل البوب واللوب، من أجل إضافة بعض الامتلاء حول الفك. ومن أجل إبراز الملامح بشكلٍ أكبر، يُمكن اللجوء إلى لونٍ جديد وجريء، بجانب القَصّة.

الوجه البيضاوي.. قَصة البلانت بوب

تتميز الوجوه البيضاوية بأن طولها أكبر من عرضها، وتضيق تدريجياً نحو الذقن. وإذا كان لديكِ وجهٌ بيضاوي الشكل فأنتِ محظوظة، فذلك يعني أن لديكِ شكل الوجه الذي يسمح لكِ بتنوعٍ كبير في تسريحات الشعر.

هل تعلمين أن الكثير من النساء يلجأن إلى قَصات الشعر التي تترك انطباعاً بأن وجههن بيضاوي، لأنهن يعتبرنه مثالياً؟ أي طول سيكون رائعاً على الوجه البيضاوي، لأنه يناسب جميع القصات إلى حدٍّ كبير، من قصات بيكسي وشورت كروب إلى الطويلة.

كذلك، يُمكنكِ اللجوء إلى الغرّة أو الاستغناء عنها؛ لكن القَصة المثالية لشكل الوجه البيضاوي هي الـ”بلانت بوب” (Blunt BOB)، مع بعض التموجات أو التجعيد التي من شأنها أن تعزز من تناسق قصة الشعر مع شكل الوجه.

شكل الوجه المربع.. طبقات كثيرة

الوجه المربع يتميز بجبهةٍ عريضة، مع عظامٍ بارزة في منطقة الوجنتين، إضافةً إلى حنكٍ عريض، فخط الحنك (أو الفك) في الوجوه المربّعة غالباً ما يكون ظاهراً بقوة، لذا يُمكن تخفيف ذلك عبر إضافة طبقاتٍ من الشعر حول الوجه لتخفيف حدة زاوية الخط.

وقصات البوب الطويلة ستكون رائعة والشعر الطويل أيضاً، طالما اتخذ شكل طبقات (Layers). وبشكلٍ عام، فإن قَصات الشعر التي تصل إلى الذقن أو الحنك، إضافةً إلى الشعر ذي الطول الموحّد، هي مثالية للوجه المربع.

كذلك، فإن اختيار الفرق الجانبي للشعر من شأنه أن يعوّض الزوايا المربعة، وبشكلٍ عام فإن الغرّة الجانبية تُبرز عظام الوجنتين؛ إذا كنتِ تريدين إبرازها فالجئي إليها، والعكس في حال كنتِ تريدين التخفيف من حدّة عظام الوجنتين.

الوجه الطويل.. غرّة كاملة وتكثيف الشعر على الجانبين

الوجه الطويل يشبه البيضاوي، لكنه أطول قليلاً. ولو أن وجهِكِ طويلٌ قليلاً، فمن الأفضل تقليل كثافة الجزء العلوي من الرأس وتركيز التكثيف على جانبَي الوجه. سيُسهم ذلك في موازنة الطول بوجهك وإبراز ملامحه.

قصات البوب مثالية لهذا الوجه، لأنها تتوقف مباشرة عند الذقن أو خط الفك، وتمنع ظهور أي استطالة من شأنها أن تُطيل شكل الوجه أكثر فأكثر.

من أفضل الطرق لإبراز هذا الشكل من الوجوه استخدام طبقات تأطير الوجه، التي تنعّم الشعر الطويل وتساعد في إبراز العينين وعظام الوجنتين، وغرة الستائر أكثر من ملائمة.

من شأنها أن تلتف حول عظام الوجنتين، لتعطي إيحاء باتساع عرض الوجه. كما أن استخدام المجفف أو التجعدات الكبيرة يساعدان في الحدّ من استطالة الوجه.

الوجه الدائري.. قصات شعر طويلة أو قصات بيكسي

الوجه المستدير يكون متساوياً في العرض والطول، ويُعرف أيضاً بـ “وجه الطفل”.

هي صغيرة بشكل عام، لذا فبعض قصات الشعر قد تغمر الوجه بالكامل لو لم يُصفَّف بطريقة تناسب الشكل، من الأفضل التركيز على إبراز الزوايا في قصة الشعر، ما سيمنح الوجه بعض الطول.

الوجوه المستديرة تناسبها الطبقات الطويلة، وقصّات بيكسي، والغرات الجانبية القصيرة من أجل زيادة الارتفاع، وليظهر الوجه أطول. ومن الأفضل تجنّب الغرّة الجريئة أو الكاملة، لأنها ستجعل الوجه المستدير أكثر تحديداً، من الأفضل تصفيف الشعر بتموجات ناعمة لإضافة بعض الكثافة.

سيلينا غوميز مثلاً من النجمات اللواتي يمتلكن وجهاً دائرياً؛ وحين تلجأ إلى تسريحة شعرٍ مع غرة، فهي غالباً ما تحدّد دائرية وجهها وتُبرزه بشكلٍ أكبر.

الوجه الماسي.. فرق جانبي وغرّة جانبية

شكل الوجه الماسي يكون ضيقاً من الجبهة وخط الفك، مع عظام خدّ بارزة. وهو أقل أشكال الوجه شيوعاً.

الشعر القصير يتناسب مع الوجه الماسي أكثر من غيره، ويمكن القول إن طول الكتف هو المثالي لشكل الوجه هذا. قصات بيكسي ممتازة أيضاً.

بنية العظام في الوجه الماسي تكون ذات زوايا حادة، ويجب العمل على تنعيم هذه الزوايا. لذا من الأفضل تجنب فرق الشعر من المنتصف والغرة الكثيفة، فهذا الشكل من الوجوه تليق به قصات الشعر الناعمة والغرة الجانبية.

كذلك، فإن الطبقات الطويلة والتموجات، مع فرق جانبي، هي القَصة الأمثل لهذا الوجه.