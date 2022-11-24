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إمبولو يمنح سويسرا الفوز على بلده الأصلي الكاميرون

منذ 45 دقيقة
جماهير سويسرا

جماهير سويسرا

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أحرز المهاجم السويسري بريل إمبولو، المولود في ياوندي، هدف الفوز 1-صفر على بلده الأصلي الكاميرون ورفض الاحتفال في المجموعة السابعة بنهائيات كأس العالم لكرة القدم في استاد الجنوب اليوم الخميس 24\11\2022.

وتلقى إمبولو تمريرة من شيردان شاكيري من الجانب الأيمن وسدد كرة قوية من مدى قريب داخل الشباك في الدقيقة 48، وبدا وكأنه يريد الاعتذار بعدما ركض نحوه باقي لاعبي سويسرا للاحتفال.

وولد إمبولو البالغ عمره 25 عاما في ياوندي لكنه نشأ في بازل وسجل من أول تسديدة لسويسرا على المرمى.

وكانت الكاميرون الطرف الأفضل في الشوط الأول وكان بوسعها التسجيل عن طريق كارل توكو إيكامبي وإيريك-مكسيم شوبو-موتنج ومارتن هونجلا، لكنها أهدرت الفرص.

وتحسن أداء سويسرا كثيرا في الشوط الثاني وتقدمت بهدف إمبولو، كما أهدر روبن فارجاس فرصة سهلة لإضافة الهدف الثاني لولا تدخل الحارس أندريه أونانا في الوقت المناسب.

    المصدر :
  • رويترز

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