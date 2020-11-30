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إنتاج شجرة عمرها 100 عام..اكتشاف نوع غريب وجديد من التفاح

منذ 11 دقيقة
آخر تحديث: 30 - نوفمبر - 2020 8:10 صباحًا
تفاح - تعبيرية

تفاح - تعبيرية

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عثر بريطاني خلال تجوله في منطقة ريفية قريبة من مقاطعة ويلتشير ، على نوع غريب و”جديد تماما” من التفاح.

وحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن آرتشي توماس عثر على تفاحة سقطت على طريق قرب منطقة تدعى “وادي نادر”، وذلك في وقت سابق من شهر نوفمبر الجاري.

وذكر توماس: “لم تكن مثل أي تفاحة رأيتها من قبل. ليست عادية على الإطلاق. لقد سقطت من شجرة قديمة ووحيدة في المنطقة”.

وتابع: “رغم أنني لست خبيرا في الفواكه فقد شعرت أن هذه التفاحة جديدة تماما”.

وعرض الرجل التفاحة على العلماء، أكدوا أن الثمرة نتجت عن “طفرة طبيعية” ولم تتعرض لعملية تهجين اصطناعية.

وأوضح الخبير في الجمعية البستانية الملكية ببريطانيا جيم أربوري، أن الفاكهة لم تكن صنفا مزروعا بل هي “نوع جديد تماما”، مضيفا: “تبين أنها من إنتاج شجرة عمرها لا يقل عن 100 عام”.

وبعد حصوله على “تأكيد العلماء”، قال توماس إنه يأمل أن يسجل هذه التفاحة بشكل رسمي، وأن تطلق تسمية خاصة عليها.

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