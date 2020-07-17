إنتخاب الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان عضواً باللجنة الأولمبية الدولية

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أعلنت اللجنة الأولمبية السعودية عن انتخاب صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر عضواً باللجنة الأولمبية الدولية خلال جلسة الأولمبية الدولية والتي عُقدت اليوم الجمعة. جاء ذلك بعدما رشح المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية الأميرة ريما بنت بندر في حزيران الماضي لمنصب عضو اللجنة الأولمبية الدولية.

وتتولى الأميرة ريما بنت بندر منصب سفير السعودية في الولايات المتحدة الأميركية حالياً وسبق لها أن عملت كوكيل لرئيس الهيئة العامة للرياضة قبل تحولها إلى وزارة ورأست كذلك الاتحاد السعودي للأولمبياد الخاص.