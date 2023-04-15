إنتر ميلان يسقط بهزيمة مفاجئة على أرضه!

سجل المدافع لوكا كالديرولا هدفا متأخرا ليلحق هزيمة مفاجئة بإنتر ميلان 1-صفر أمام مونزا الصاعد لدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم (السبت 15-4-2023)، وخسر بذلك فريق المدرب سيموني إنزاجي للمرة الرابعة في آخر خمس مباريات بالمسابقة.

واحتاج إنتر، الذي اقترب من ظهوره الأول في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا منذ 2010 بعد فوزه 2-صفر على بنفيكا بالبرتغال في ذهاب دور الثمانية يوم الثلاثاء الماضي، إلى ثلاث نقاط للعودة إلى المربع الذهبي.

لكنه لا يزال في المركز الخامس برصيد 51 نقطة من 30 مباراة بفارق نقطتين خلف ميلان صاحب المركز الرابع الذي تعادل 1-1 مع بولونيا في وقت سابق اليوم.

وبالنسبة لإنتر، الذي تعرض لثلاث هزائم متتالية بالدوري من سبيتسيا ويوفنتوس وفيورنتينا وتعادل 1-1 مع سالرنيتانا الأسبوع الماضي، فهذه هي الهزيمة الثالثة بملعبه على التوالي في سابقة لم تحدث خلال عشر سنوات.

وكان يمكن للمهاجم خواكين كوريا منح التقدم لإنتر في الدقيقة 24 لكن الحارس ميكيلي دي جريجوريو تصدى لتسديدته ببراعة.

وبعد شوط أول افتقر للفرص الخطيرة والجودة ضغط إنتر بحثا عن هدف لكن دي جريجوريو تدخل مجددا لمنع ضربة رأس روميلو لوكاكو قبل مرور ساعة.

ونال المهاجم البلجيكي فرصة أخرى بعد دقيقة لكن تسديدته على حافة منطقة الجزء مرت خارج المرمى.

واقترب مونزا من هز الشباك في الدقيقة 64 بتسديدة متقنة من داني موتا.

وتقدم الزوار بشكل مفاجئ في سان سيرو بالدقيقة 78 عن طريق كالديرولا الذي قابل ركلة ركنية بضربة رأس في المرمى من مدى قريب، وارتطمت الكرة بالأرض قبل أن تسكن الزاوية اليسرى العليا للمرمى.

وكان البديل لاوتارو مارتينيز رهان إنتر لإدراك التعادل لكن واحدة من محاولاته القريبة تصدى لها الحارس بينما مرت أخرى بجوار المرمى بسنتيمترات.

وتقدم مونزا، الذي فرض التعادل على إنتر 2-2 في المواجهة السابقة في يناير كانون الثاني، مركزا واحدا ليحتل المركز 12 برصيد 38 نقطة.