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إنتر ميلان يفوز على ليتشي ويعزز موقعه في المربع الذهبي

منذ 9 دقائق
فريق انتر ميلان- رويترز

فريق انتر ميلان- رويترز

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حقق إنتر ميلان فوزا سهلا 2-صفر على ضيفه ليتشي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، الأحد، ليحكم قبضته على أحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وتقدم أصحاب الأرض قبل مرور نصف ساعة حين خدع نيكولو باريلا مدافعي ليتشي داخل منطقة الجزاء ومرر الكرة إلى هنريخ مخيتاريان الذي سددها مباشرة رائعة في الزاوية العليا اليمنى للمرمى.

وعزز لاوتارو مارتينيز النتيجة لإنتر بعد ثماني دقائق من بداية الشوط الثاني بعد أن تلقى تمريرة عرضية رائعة داخل منطقة الجزاء من دينزل دمفريس ليحولها المهاجم الأرجنتيني بتسديدة رائعة نحو المرمى.

واستعاد إنتر المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 50 نقطة من 25 مباراة متقدما بفارق نقطتين عن لاتسيو ثالث الترتيب وثلاث عن ميلان صاحب المركز الرابع.

وظل ليتشي، الذي أرسل تسديدة واحدة على المرمى طوال المباراة، في المركز 15 بفارق تسع نقاط عن منطقة الهبوط.

    المصدر :
  • رويترز

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