إنتر يتخطى بنفيكا ويضرب موعدا مع ميلان بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

ضرب إنتر ميلان موعدا مع غريمه المحلي ميلان في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما تعادل 3-3 مع بنفيكا في إياب دور الثمانية مستفيدا من فوزه ذهابا 2-صفر.

وبهذا تضمن إيطاليا وصول أحد فرقها إلى نهائي البطولة القارية للمرة الأولى في ست سنوات.

وتأهل إنتر لقبل النهائي للمرة الأولى منذ فوزه باللقب للمرة الثالثة في 2010، ليصبح اخر فريق إيطالي يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا بعد خسارة يوفنتوس في النهائي عامي 2015 و2017.

وقال لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر الذي، أنهى سلسلة من عشر مباريات بدون تسجيل أي هدف عندما سجل الهدف الثاني لفريقه أمام بنفيكا، لأمازون برايم فيديو “ستكون مباراة قمة خاصة.

“كلنا نعرف ما تعنيه هذه المباراة، مواجهة ميلان في مباراة قمة بقبل نهائي دوري أبطال أوروبا. السعادة هي الكلمة، أنا فخور للغاية بالدفاع عن هذا الشعار وهذا النادي الكبير الذي عاد إلى حيث ينتمي”.

وكان إنتر حازما أمام بنفيكا ولم يكن أبدا في خطر لفقدان سيطرته على المواجهة.

وبعد تفوقه 2-صفر في مباراة الذهاب بالبرتغال، كان إنتر سعيدا بالدفاع والاعتماد على الهجمات المرتدة أمام بنفيكا.

واستغرق الأمر 13 دقيقة عندما فشل المدافع نيكولاس أوتامندي في السيطرة على كرة طائشة بالقرب من منطقة جزاء فريقه.

وكان رد فعل نيكولو باريلا، الذي سجل أيضا الهدف الافتتاحي في مباراة الذهاب، سريعا بعد تبادل رائع للكرة مع مارتينيز ليرسل تسديدة بيسراه في المرمى من داخل منطقة الجزاء.

لكن بنفيكا أدرك التعادل في الدقيقة 38 عندما قفز فريديك أورسنيس عاليا ليحول ضربة رأس إلى داخل الشباك بعد تمريرة عرضية من رافا سيلفا لتستقر الكرة بعيدا عن متناول حارس إنتر أندريه أونانا.

وسجل مارتينيز الهدف الثاني لإنتر قبل أن يضيف البديل خواكين كوريا الهدف الثالث من مسافة قريبة في غضون سبع دقائق.

ورفض بنفيكا الاستسلام لينجح المدافع أنطونيو سيلفا في تقليص الفارق لبنفيكا وأدرك البديل بيتر موسى التعادل في الدقائق الأخيرة.

والتقى فريقا مدينة ميلانو مرتين من قبل في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا، كانت الأولى في قبل نهائي موسم 2002-2003 والثانية بدور الثمانية موسم 2004-2005 حيث فاز ميلان في المرتين.