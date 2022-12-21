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إنتقامًا للخسارة.. قميص ميسي "ممسحة" لأقدام روّاد ملهى فرنسيّ

منذ 47 دقيقة
قميص ميسي واللافتة الداعية إلى مسح الأقدام عليه

قميص ميسي واللافتة الداعية إلى مسح الأقدام عليه

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يبدو أنّ بعض الفرنسيّين لم يستطع تحمّل طعم الخسارة المرّ أمام المنتخب الأرجنتيني في “مونديال قطر 2022″، خصوصًا أنّ منتخب “الديوك” كان قريبًا جدًا من تحقيق اللقب.

فقد لجأ صاحب ملهى في باريس، إلى وضع قميص ممهور برقم 30 كالذي يرتديه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، اللاعب مع فريق “باريس سان جيرمان” الفرنسي، عند مدخل الملهى ورفع لافتة بقربه كتب عليها: “تذكر أن تمسح قدميك عند الدخول” جاعلًا القميص ممسحة للأقدام.

وسائل إعلام فرنسية وأجنبية عدة، تطرقت أمس واليوم إلى تصرّف صاحب الملهى، مشيرة إلى أنّه “عنصريّ” إلى حد ما، ويفتقد إلى الروح الرياضية، حيث انتشر الفعل أيضًا على نطاق واسع عبر مواقع التواصل، حيث أبدى الكثيرون رفضهم لهذا التصرّف ودعوا السلطات الفرنسية إلى معاقبة الملهى وصاحبه.

كذلك رفض رواد الملهى مشاركة صاحبه بفكرته، بدليل أن القميص ظهر نظيفًا بنسبة تزيد عن 90% من آثار الأقدام حتى بعد يومين من وضعه عند المدخل، بحسب ما استنتجته وسائل إعلام فرنسيّة ولفتت الانتباه إليه بشكل خاص.

يشار إلى أنّ المنتخب الفرنسي كان أحد من أبرز المرشحين للفوز بكأس العالم في قطر، إلا أنّه خسر بركلات الترجيح الأخيرة أمام الأرجنتين في مباراة يصعب نسيانها.

 

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