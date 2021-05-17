إنتي لسه قمر.. صورة قديمة لـ”نجلاء فتحي” تشعل مواقع التواصل

نشرت الفنانة المصرية “نجلاء فتحي”، صورة قديمة لها من مرحلة الصبا عبر حسابها الشخصي على موقع تويتر.

الفنانة المصرية “فتحي ارفقت الصور بتعليق:” كنت جميلة أوي وأنا صغيرة.. بس خلاص بقى كبرنا”.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع ما كتبته نجلاء فتحي، وانهالت التعليقات التي تمتدح ملامحها، وتؤكد أنها بالرغم من التقدم في العمر ما زالت جميلة.

يذكر أن نجلاء فتحي من مواليد 21 ديسمبر 1951 بمحافظة الفيوم، واكتشف موهبتها الفنية المنتج عدلي المولد، وتحمس لها العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، وساعدها كثيرا.

وعلق أحد المتابعين على كلامها قائلا: “أنتِ لسة قمر زي ما أنتِ، وبعدين الجمال في القلب والروح”. بينما تفاعل متابع ثالث قائلا: “مهما كبرتي.. ستظلين جميلة”.

تزوجت نجلاء فتحي 3 مرات، الأولى من “أحمد عبد القدوس” وعمرها 18 عاما، والثانية من الفنان “سيف أبو النجا” وأثمر هذا الزواج إنجاب “ياسمين”، أما الزيجة الثالثة فكانت من الإعلامي الراحل” حمدي قنديل.”

وفي عام 1966 شاركت في بطولة فيلم “الأصدقاء الثلاثة” وتوالت بعد ذلك أعمالها وتجاربها الناجحة على شاشة السينما، ومن أبرزها “حب وكبرياء”، “العاطفة والجسد”، “اذكريني” و”عفوا أيها القانون”.