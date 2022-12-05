إنريكي يطالب لاعبي أسبانيا بتنفيذ 1000 ضربة جزاء

قال لويس إنريكي مدرب إسبانيا إنه يثق في قدرة لاعبيه على اجتياز المغرب في دور الـ16 بكأس العالم، غدا الثلاثاء، وإمكانية التعامل مع الضغط حتى في حال الحاجة إلى ركلات الترجيح.

وحقق منتخب المغرب مفاجأة بتصدر المجموعة على حساب كرواتيا وبلجيكا، بينما جاءت إسبانيا في المركز الثاني بمجموعتها عقب الخسارة أمام اليابان، لتصبح على موعد مع المنتخب الأفريقي الوحيد المتبقي في المسابقة المقامة في قطر.

وفي بطولة أوروبا العام الماضي، خاضت إسبانيا ركلات الترجيح مرتين، حيث فازت على سويسرا في دور الـ8 قبل أن تخسر في الدور نصف النهائي أمام إيطاليا التي توجت باللقب لاحقًا.

وقال لويس إنريكي للصحفيين، اليوم الإثنين: “على مدار أكثر من عام واحد، وفي العديد من معسكرات المنتخب قلت للاعبين: “عليكم واجب قبل كأس العالم وهو ضرورة تفيذ ألف ضربة جزاء على الأقل مع أنديتكم، لا يكفي فقط المران مع الأندية عندما تكون مرتبطا بالمنتخب الوطني”.

وأضاف: “لا أعتقد أنها (ركلات الترجيح) مجرد حظ، إذا تدربت كثيرا فإن أسلوب تنفيذ ركلات الجزاء سيتحسن. بكل تأكيد لا يمكن المران على الضغط والتوتر، لكن يمكن التأقلم مع الأمر”.

وتابع: “لا يعتمد الأمر على الحظ. حارس المرمى يكون مؤثرًا في ركلات الترجيح. يجيد كل حراسنا الثلاثة هذا الأمر، خلال المران، ينفذ اللاعبون ركلات الجزاء، هذا واجب يجب التعامل معه”.

واعتبر لويس إنريكي أن أداء فريقه كان جيدا في دور المجموعات، لكنه اعترف بالمعاناة لحوالي 15 دقيقة أمام اليابان.

وأردف مدرب إسبانيا: “لدينا خطة واضحة. لا ينبغي أن نسيطر على كل المنافسين لمدة 90 دقيقة. في كأس العالم نحن نواجه أفضل الفرق ونلعب أمام أفضل المدربين واللاعبين”.

مشيرا إلى أن “المغرب في أفضل حال في الوقت الحالي، ويلعب بدوافع كبيرة بعد التنافس في مجموعة قوية وتصدر المجموعة. أشعر بالرضا التام لما تابعته في المران. لدي ثقة أننا نملك فرصة كبيرة لتحقيق نتيجة إيجابية والتأهل”.

لا أهتم بالنتيجة

في آخر أربع بطولات لكأس العالم، اجتازت إسبانيا دور الـ16 مرة واحدة عندما شقت طريقها نحو حصد اللقب في 2010.

وقال لويس إنريكي: “لا أهتم كثيرا بالنتيجة. أريد السيطرة على ما أستطيع السيطرة عليه كمدرب. أشجع اللاعبين على عدم التفكير في النتيجة. النتيجة ستأتي لاحقا”.

ولفت إلى أن “كرة القدم لا تكون دائمًا عادلة. لدي ثقة أننا نملك فرصة أكبر من المغرب. إذا لم يكن الحال كذلك، كنت سأصبح على ما يرام أيضًا. فلسفتنا واحدة. نحاول إمتاع المشجعين حتى تجلب متابعتنا السعادة لهم. لا يجب أن نحاول فقط الفوز، بل يجب إمتاع المشاهدين”.

إلى ذلك، يدرك بيدري لاعب وسط برشلونة، الذي بلغ عامه الـ20 خلال البطولة، أسلوب لعب منتخب المغرب جيدًا.

وقال بيدري: “لدى المنافس خط وسط قوي ويغلق كل المساحات. تلعب العديد من المنتخبات ضدنا بنظام الرقابة الفردية. ندرك أن المنافس سيضغط علينا بقوة في منتصف الملعب لانتزاع الكرة”.

وواصل قوله: “أنا متأكد أن منتخب المغرب قام بتحليل تحركاتنا. هناك مجال للتحسن، وأعتقد أننا سنلعب مباراة رائعة. نحن نتطلع إلى اللعب وتحويل الحزن (بسبب خسارة اليابان) إلى سعادة”.