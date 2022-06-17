إنفانتينو: كرة القدم ستكون اللعبة الأولى في أمريكا بحلول كأس العالم 2026

قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إنه يتوقع أن تكون كرة القدم اللعبة الأولى في أمريكا الشمالية بحلول كأس العالم 2026، حيث أعلن الاتحاد عن المدن المستضيفة للنهائيات في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك اليوم الخميس.

وأعلن الفيفا عن قائمة مكونة من 16 مدينة، من بينها 11 مدينة في أمريكا وثلاث مدن في المكسيك ومدينتان في كندا خلال حدث خاص في نيويورك.

وكانت 22 مدينة تقدمت بطلب تنظيم النهائيات، ولم يعلن الفيفا عن مكان المباراة الافتتاحية أو النهائي.

وأضاف إنفانتينو “بحلول 2026 ستكون كرة القدم اللعبة الأولى في هذا الجزء من العالم.

وتستضيف مدن سياتل وسان فرانسيسكو وكانساس سيتي ودالاس وأتلانتا وهيوستون وبوسطن وفيلادلفيا وميامي ونيويورك/نيوجيرزي البطولة في أمريكا التي سبق أن نظمت كأس العالم في 1994.

بينما تستضيف المكسيك، التي سبق أن نظمت كأس العالم في 1970 و1986، مباريات في مدن مكسيكو سيتي ووادي الحجارة ومونتيري، وتستضيف كندا، التي تنظم كأس العالم لأول مرة، مواجهات في فانكوفر وتورونتو.

وقال إنفانتينو “كانت المنافسة الأشرس لاستضافة كأس العالم. العالم كله سيأتي إلى هنا، ستكون بطولة مثيرة”.

وأشار إنفانتينو إلى أنه لم يتم تحديد مكان المباراة النهائية بعد.

وتابع رئيس الفيفا “ما زالت هناك بعض المناقشات الجارية، وبالتأكيد سنختار أفضل المدن للمباراة الافتتاحية والنهائي، لكن كل مباراة ستكون بمثابة النهائي في هذه النسخة”.

وخرجت مدن سينسناتي ودنفر وناشفيل وأورلاندو وواشنطن/بالتيمور وإدمونتون من المنافسة.

* جماهير

ولوحت الجماهير بأعلام أمريكا وكندا والمكسيك خارج روكفيلر سنتر في نيويورك، وكان الأمريكي كريستيان بوليسيك مهاجم تشيلسي من بين الحضور.

وقال جوناثان أوسوريو لاعب كندا إنه لم يتخيل إقامة كأس العالم في بلاده عندما كان طفلا.

وأضاف “هذا مذهل، من الرائع أن تقام نهائيات كأس العالم في كندا أخيرا… هذا إنجاز هائل للبلاد”.

وعبر مشاهير من بينهم مايكل بابل (ممثلا عن فانكوفر) وماجيك جونسون (لوس أنجليس) وباتريك ماهومز (كانساس سيتي) وسيرجيو بيريز سائق فورمولا 1 (وادي الحجارة) وجلوريا إستيفان (ميامي) عن سعادتهم باستضافة مدنهم للنهائيات.

ومن المتوقع أن تكسر النهائيات في 2026 الرقم القياسي لعدد الجماهير، والذي وصل إلى 3.6 مليون متفرج عندما استضافت أمريكا النهائيات في 1994.

وستكون المرة الأولى التي تقام النهائيات بمشاركة 48 منتخبا بدلا من 32 منتخبا كما هو الحال في نهائيات 2022 التي تقام في قطر نهاية العام الحالي.

وقال بوليسيك “من الرائع المشاركة (في نهائيات كأس العالم في قطر) ثم استضافة النسخة المقبلة”.