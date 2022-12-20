إنفانتينو يعلق على استضافة مصر والسعودية كأس العالم 2030

فتحت قطر الباب أمام الدول العربية للتقدم لاستضافة بطولة كأس العالم، بعد استضافتها للنسخة الأخيرة 2022 والتي لاقت إعجابا كبير من قبل الفيفا.

ورد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، على إمكانية استضافة مصر والسعودية لبطولة كأس العالم 2030.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن مصر والسعودية تجهزان ملفا مشتركا مع اليونان لاستضافة كأس العالم 2030، والتي لم يتم الكشف عن مستضيفها حتى الآن.

وسُئل إنفانتينو خلال حوار مع قناة “الكأس” القطرية عن إمكانية استضافة مصر والسعودية لبطولة كأس العالم 2030، فأجاب بالتأكيد على أن ذلك سيكون أمرا إيجابيا.

وقال رئيس الفيفا: “ذهبت إلى السعودية ومصر واليونان، وزرت أيضا بلدانا عديدة، ولكن القرار حول كأس العالم 2030 سيتم اتخاذه بواسطة مجلس الفيفا في 2030”.

واستدرك: “بصفتي رئيسا للفيفا، أتمنى أن يكون هناك مرشحون كثر لاستضافة كأس العالم 2030، فكلما زاد عدد المرشحين كلما كان ذلك حافزا لتقديم نسخة أفضل”.

وأضاف: “لم لا تعود كأس العالم إلى الشرق الأوسط؟، لقد كانت النسخة الأخيرة ناجحة للغاية، وقد استمتع الناس بها، وبالوجود هنا”.

وأتم: “أنا واثق أن الجميع سيكونون سعداء بالعودة إلى هنا، وربما بالذهاب إلى أماكن أخرى، لذا الأمر يتوقف على من سيكون مرشحا في النهاية، ومن سيكون الأفضل”.

يُذكر أن تقارير صحفية أكدت أن النسخة الأخيرة من كأس العالم حققت عائدات قياسية، وصلت إلى 6.2 مليار جنيه إسترليني، بزيادة 840 مليونا عن نسخة روسيا 2018.