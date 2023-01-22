إيرادات الجزء الثاني من فيلم "أفاتار" تتجاوز ملياري دولار

تجاوزت الإيرادات العالمية لفيلم (أفاتار: ذا واي أوف ووتر) “أفاتار: طريق الماء”، وهو الجزء الثاني من سلسلة أفاتار، ملياري دولار اليوم الأحد، ليحسم موقعه ضمن سلاسل الأفلام الناجحة لشركة والت ديزني.

كان مخرج الفيلم جيمس كاميرون قد ذكر أن إيرادات الفيلم يجب أن تصل إلى ملياري دولار خلال فترة عرضه ليغطي تكاليف إنتاجه الباهظة.

وبدأ عرض الفيلم في أواخر ديسمبر كانون الأول بعد 13 عاما من عرض الجزء الأول الذي أبهر الجمهور بعالم باندورا وصار ظاهرة عالمية.

وبحسب تقديرات ديزني، بلغت مبيعات شباك التذاكر إجمالا 2.024 مليار دولار اليوم. وبعد عرضه مرورا بست من عطلات نهاية الأسبوع، صار الفيلم يحتل المرتبة السادسة في الترتيب بين الأفلام الأكثر ربحا على الإطلاق. وحقق قرابة 1.4 مليار دولار من مبيعات التذاكر من الأسواق الدولية خارج الولايات المتحدة وكندا.

لم تكشف ديزني عن ميزانية الفيلم، لكن مجلة هوليوود ريبورتر قالت إنه تكلفة إنتاجه بلغت 350 مليون دولار على الأقل، بالإضافة إلى تكاليف التسويق. وتتقاسم الشركة مبيعات التذاكر مع دور العرض.

وقال محللون إن الاستقبال الجيد للفيلم من شأنه أن يساعد أيضا في جذب الجماهير إلى منطقة باندورا في متنزه عالم والت ديزني بولاية فلوريدا الأمريكية مما ينعش مبيعات المنتجات هناك لسنوات مقبلة.