إيطاليا المتميزة تتأهل للدور قبل النهائي من دوري الأمم الأوروبية

حسمت إيطاليا بطاقة التأهل للدور قبل النهائي لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم بفوزها 2-صفر على مضيفتها المجر بفضل هدفين من جياكومو راسبادوري وفيدريكو ديماركو في ختام منافسات المجموعة الثالثة بالدرجة الأولى من المسابقة (الاثنين 26-9-2022).

وتصدرت إيطاليا، بطلة أوروبا التي لم تتأهل إلى نهائيات كأس العالم في قطر، المجموعة برصيد 11 نقطة من ست مباريات متقدمة بفارق نقطة واحدة عن المجر صاحبة المركز الثاني والتي كانت بحاجة لتجنب الخسارة لتضمن مقعدا في قبل النهائي للمرة الأولى.

واستغل راسبادوري خطأ من الدفاع في الدقيقة 27 ليسدد في المرمى من عند حافة منطقة الجزاء.

وسنحت فرصة التعادل للمجر في بداية الشوط الثاني لكن الحارس جيانلويجي دوناروما تصدى لعدة تسديدات من لويك نيجو وكالوم ستايلز والقائد آدم سالاي.

وضاعف لاعب الوسط ديماركو تقدم إيطاليا في الدقيقة 52 عندما سدد كرة قوية في سقف المرمى من مدى قريب.

وانضمت إيطاليا إلى كرواتيا وهولندا في نهائيات البطولة بينما ستلعب إسبانيا مع البرتغال في براجا غدا الثلاثاء من أجل حجز المقعد الأخير في قبل النهائي>