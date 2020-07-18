إيطالي يستقيظ من غيبوبة بعد 3 سنوات يتحدث لكنة أجنبية جديدة

استيقظ رجل إيطالي من غيبوبة بعد إصابته بجلطة دماغية قبل ثلاث سنوات، متحدثا بلكنة سلافية ، في حالة تعد الأولى من نوعها في البلاد.

وكان الإيطالي البالغ من العمر 50 عاما، أصيب بسكتة دماغية قبل 3 أعوام، دخل على إثرها في غيبوبة طوال هذه المدة، ليستيقظ بعدها في مستشفى البابا جيوفاني الـ23 Papa Giovanni XXIII بمدينة بيرجامو بشمالي البلاد، متحدثا بلكنة أجنبية ملحوظة أكد معظم أفراد الأسرة والأطباء أنها سلافية.

ورغم عدم زيارة المريض، الذي شفي تماما من وجهة النظر السريرية، أي دولة تتحدث بلغة سلافية وعدم وجود أصدقاء أو صلات بأشخاص يعيشون في هذه الأماكن، فإنه استيقظ بهذه الحالة، مسببا دهشة واستفسارات طبية كثيرة، حسب موقع ” today” الإيطالي.

ونظرا لأن “متلازمة اللكنة الأجنبية” المصاب بها المريض تعود إلى حقيقة طبية مفادها أن المنطقة القشرية الواقعة في الفص الأمامي الأيسر في الدماغ، هي المنطقة الحاسمة لإنتاج اللغة، لكن المريض أصيب بسكتة دماغية في الجزء الأيمن.

وتحولت حالة المريض الإيطالي إلى موضوع دراسة لمدة 3 أعوام من خلال تحليل مطول ومعقد للغاية من قبل أطباء المستشفى، حيث يعالج المريض في قسم علم النفس العام بجامعة بادوفا.

وعلقت لوريلا ألجيري، طبية الأمراض العصبية في مستشفى البابا جيوفاني على الحالة النادرة للمريض الإيطالي قائلة: “أولا وقبل كل شيء، اتضح أن اللهجة هي جانب منفصل عن المهارات اللغوية الأخرى”.

وأضافت: “أظهرنا أن متلازمة اللكنة الأجنبية يمكن أن تتولد نتيجة إصابة صامتة للمخيخ، ولفهم شذوذ المريض أجرينا الفحوصات التي أظهرت وجود انخفاض في التمثيل الغذائي للخلايا العصبية وتدفق الدم في المخيخ الأيسر (غير المتضرر)، قد يكون ناتجا عن طفرة جينية نادرة جدا”.

وتابعت: “لتبسيط الأمر، دعونا نقول إن العضو المسؤول عن تنسيق الحركات، بما في ذلك حركات الفم ليتمكن من الكلام، لم يعمل بكامل طاقته”.

ومن الجوانب المثير للدهشة التي تخص حالة المريض، أنه ورغم سلامة وظائف الدماغ الأخرى، بما في ذلك جميع الجوانب المتبقية للغة واستمراره في التحدث بلغته الأم الإيطالية، فإن الاختلاف بينه وبين المرضى المتشابهين لحالته يكمن في تحدثه باللكنة السلافية.

وبفحص المستندات الطبية منذ عام 1800 إلى يومنا هذا حول هذا الموضوع، وجد أنه من بين 115 حالة، هناك 112 مريضا مصابا بتلف في فص الدماغ الأيسر ظهرت لديهم “متلازمة اللكنة الأجنبية” عند الاستفاقة من الغيبوبة، مقابل 3 أشخاص فقط ممن أصيبوا في فص الدماغ الأيمن.

ويعد هذا المريض واحدا من بين الحالات الـ3 النادرة للغاية كما أنها الحالة الأولى في إيطاليا.

واللغات السلافية هي مجموعة من اللغات المتقاربة التي تتحدث بها الشعوب السلافية، وتندرج كمجموعة فرعية من اللغات الهندوأوروبية التي يتحدثها سكان أوروبا الشرقية والبلقان، وأجزاء من أوروبا الوسطى، وجزء في شمال آسيا.