"إيغل فيلم": مسلسل "للموت ٣" على نتفلكس الآن!

بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل “للموت” بجزئه الثالث خلال شهر رمضان الفائت، أعلنت منصة “نتفلكس” العالمية عن انطلاق عرضه عبر المنصّة، ليصبح متاحًا حول العالم لكل من يرغب بمتابعته بكامل حلقاته.

يذكر أنّ المسلسل إخراج فيليب أسمر، تأليف ندين جابر، إنتاج جمال سنان/ Eagle Films، وبطولة نخبة من نجوم الدراما العربية منهم ماغي بو غصن، دانييلا رحمة، ورد الخال، مهيار خضور، يامن الحجلي، كارول عبود ومجموعة كبيرة من النجوم.

ينطلق العرض العالمي للعمل موازاة مع تصويره في تركيا بسنخة تركية، ليكون “للموت” واحداً من أبرز الإنتاجات العربية التي تتحوّل للتركي، ويتم التحضير حالياً لتحويله إلى نسخ مختلف بلغات عالمية مختلفة، ومع نجوم من جنسيات مختلفة.