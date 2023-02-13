الأثنين 22 رجب 1444 ﻫ - 13 فبراير 2023 |
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إيفان توني يتعرض لإساءات عنصرية بعد تسجيل هدف التعادل أمام أرسنال

منذ 3 دقائق
إيفان توني

إيفان توني

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أدان برنتفورد الإساءات العنصرية التي تعرض لها مهاجمه إيفان توني عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد تسجيله هدف التعادل 1-1 أمام أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.

وسبق أن تعرض توني، الذي ألغى هدفه من ضربة رأس في الدقيقة 74 تقدم لياندرو تروسار المبكر لأرسنال، لإساءات أيضا عقب فوز برنتفورد 2-صفر على برايتون أند هوف ألبيون في أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وقال برنتفورد أمس الأحد “فور انتهاء مباراتنا مع أرسنال تلقى إيفان توني وابلا من الإساءات والإهانات العنصرية في رسائل مباشرة عبر حسابه بتطبيق انستجرام”.

وأضاف “ِشعرنا باشمئزاز وحزن لاضطرار إيفان للتعامل مع هذا الأمر مجددا”.

وقال أرسنال إنه يتعاون مع برنتفورد لتحديد المتورطين.

وتابع النادي اللندني “في أرسنال نستنكر كل أشكال التمييز ولا نتساهل معها على الإطلاق، سنتخذ أقصى إجراء ضد أي شخص يتورط في رسائل الكراهية”.

واحتسب هدف توني بعد مراجعة طويلة لنظام حكم الفيديو المساعد، وشكك مدرب أرسنال ميكل أرتيتا في صحته وقال إنه كان يجب أن يلغى للتسلل. وأقرت لجنة الحكام أمس الأحد بخطأ احتساب الهدف.

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