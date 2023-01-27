إيفا غرين تطالب شركة إنتاج بمليون دولار

انطلقت معركة قانونية في المملكة المتحدة، تشكّل إيفا غرين أحد أطرافها، إذ تطالب الممثلة الفرنسية بالحصول على مستحقاتها عن فيلم أُلغي تصويره، فيما أكّد وكيل الدفاع عنها أنّ شركة الإنتاج تحاول تصويرها على أنها “شخص يصعب إرضاؤه”، لتشويه سمعتها.

وكان من المقرر أن تشارك إيفا، التي عُرفت بدورها في فيلم “كاسينو رويال” (2006)، في فيلم “أيه باتريوت” من نوع الخيال العلمي، قبل أن يتوقف إنتاج العمل في تشرين أول 2019.

وتقاضي الممثلة شركة “وايت لانترن فيلمز” الإنتاجية، مطالبةً إياها بمبلغ مليون دولار كمستحقات لها عن الفيلم، رغم إلغاء إنتاجه.

إلا أنّ شركة الإنتاج البريطانية قررت أن تردّ برفع دعوى قضائية ضد الممثلة، معتبرة أنّ غرين قدّمت “مطالب غير معقولة”، وأضرّت بإنتاج الفيلم.

ويُفترض أن تستمر المحاكمة التي انطلقت الخميس، ثمانية أيام. ومن المتوقع أن تَمثُل غرين أمام المحكمة الإثنين.

وأكّد وكيل الدفاع عن الممثلة، إدموند كولين، أمام القضاة، أنّ غرين “كانت عازمة على إنجاز المشروع، لأنّه يتناول قضية المناخ التي تثير اهتمامها بصورة كبيرة”.